Еськова Феодосия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еськова Феодосия Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Саломахина Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Еськов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1843

Дочь: Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Еськов Михаил Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.10.1845

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Еськов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еськов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Еськов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еськов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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