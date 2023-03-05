Еськова Феодосия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Саломахина Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Еськов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1843
Дочь: Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Еськов Михаил Иванович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.10.1845
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Еськов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еськов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Еськов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно