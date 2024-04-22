Екимова Александра Максимовна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Екимов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Екимова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Екимов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Екимов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Екимова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Екимов Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно