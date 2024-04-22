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Екимова Александра Максимовна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Екимов Сергей Васильевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Екимов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Екимов Сергей Васильевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екимова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Екимов Сергей Васильевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Екимов Никандр Сергеевич

Отец ребёнка: Екимов Сергей Васильевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Екимова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Екимов Сергей Васильевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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