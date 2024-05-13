Самсонова (Самсонова) Наталья Юрьевна 13.01.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонова (Самсонова) Наталья Юрьевна

Место рождения

Россия Москва

Дата рождения

13.01.1956

Дата смерти

Около 2012

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1956

Отец: Самсонов Юрий

Мать: Самсонова Ганна

Россия Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
МЗТА
Техник- экономис
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979

Сын: Самсонов Сергей

Отец ребёнка: Самсонов Сергей

Смерть
Около 2012
Россия, Москва
Причина смерти: Рак

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