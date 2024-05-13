Самсонова (Самсонова) Наталья Юрьевна
Место рожденияРоссия Москва
Дата рождения13.01.1956
Дата смертиОколо 2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1956
Отец: Самсонов Юрий
Мать: Самсонова Ганна
Россия Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсонов Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
МЗТА
Техник- экономис
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979
Сын: Самсонов Сергей
Отец ребёнка: Самсонов Сергей
Смерть
Около 2012
Россия, Москва
Причина смерти: Рак