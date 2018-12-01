Коннов Станислав Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.11.?
Дата смерти?.12.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1971
Сын: Коннов Денис Станиславович
Мать ребёнка: Коннова Антонина Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.12.1983
Дочь: Коннова Ольга Станиславовна
Мать ребёнка: Коннова Антонина Фёдоровна
Смерть
?.12.2018