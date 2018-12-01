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Коннов Станислав Николаевич

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

07.11.?

Дата смерти

?.12.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
23.10.1971

Сын: Коннов Денис Станиславович

Мать ребёнка: Коннова Антонина Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1983

Дочь: Коннова Ольга Станиславовна

Мать ребёнка: Коннова Антонина Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
?.12.2018
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