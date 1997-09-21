Усанина Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усанина Анастасия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1997

Отец: Усанин Виктор Николаевич

Мать: Горбунова Людмила Павловна

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