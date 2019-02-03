Сельдякова Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельдякова Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2019

Отец: не указан

Мать: Блем Анастасия Владимировна

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