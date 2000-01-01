Новиков Андрей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Андрей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1979

Отец: Новиков Евгений Филиппович

Мать: Алла

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