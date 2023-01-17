Чебатько (Потапенко) Татьяна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебатько (Потапенко) Татьяна Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Чеботько Потап Несторович

Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Чеботько Савва Потапович

Отец ребёнка: Чеботько Потап Несторович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Чеботько Иван Потапович

Отец ребёнка: Чеботько Потап Несторович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.01.1913

Дочь: Анна Потаповна

Отец ребёнка: Чеботько Потап Несторович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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