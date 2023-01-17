Чебатько (Потапенко) Татьяна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
01.12.1907
Отец ребёнка: Чеботько Потап Несторович
Рождение ребёнка
07.08.1910
Отец ребёнка: Чеботько Потап Несторович
Рождение ребёнка
24.01.1913
Дочь: Анна Потаповна
Отец ребёнка: Чеботько Потап Несторович
Смерть
Неизвестно