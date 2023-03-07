Прилуков Семен Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Мариамна Семенова
Мать ребёнка: Прилукова Анисья Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прилукова Анисья Фадеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кленовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812