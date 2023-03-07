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Прилуков Семен Васильев

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Место рождения

Над Озером

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Прилуков Василий Панфилов

Мать: Прилукова Васса Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Мариамна Семенова

Мать ребёнка: Прилукова Анисья Фадеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Анисья Фадеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кленовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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