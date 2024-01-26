Реуцкая жена Дениса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1922 по 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Реуцкий отец
Мать: Реуцкая мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реуцкий Леонид
Отец ребёнка: Реуцкий Денис
Рождение ребёнка
18.10.1909 ст.
Дочь: Кудря (Реуцкая) Харетина Денисовна
Отец ребёнка: Реуцкий Денис
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1922 по 1923