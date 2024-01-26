Реуцкая жена Дениса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реуцкая жена Дениса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1922 по 1923

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реуцкий отец

Мать: Реуцкая мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реуцкий Леонид

Отец ребёнка: Реуцкий Денис

Рождение ребёнка
18.10.1909 ст.

Дочь: Кудря (Реуцкая) Харетина Денисовна

Отец ребёнка: Реуцкий Денис

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1922 по 1923

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