Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1997

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1997

Отец: Владимир

Мать: Наталья

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