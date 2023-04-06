(Федотова/Васильева) Ирина Богданова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федотова/Васильева) Ирина Богданова

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Место рождения

Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

05.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Лука Васильев

Мать: Ульяна (Иулиана) Исакова

Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Федотов Семён Николаевич

Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Федотов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович

Рождение ребёнка
25.02.1880

Сын: Федотов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
17.11.1885

Сын: Федотов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович

Смерть
05.12.1898
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