(Федотова/Васильева) Ирина Богданова
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти05.12.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Лука Васильев
Мать: Ульяна (Иулиана) Исакова
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1871
Сын: Федотов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович
Рождение ребёнка
25.02.1880
Сын: Федотов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
17.11.1885
Сын: Федотов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Харламович
Смерть
05.12.1898