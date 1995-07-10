Никулина (Хорошавина) Наталья Леонидовна
Место рождения
Дата рождения04.12.1960
Дата смерти10.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1960
Рождение ребёнка
16.10.1981
Сын: Никулин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Никулин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1983
Дочь: Чукалова Анна Александровна
Отец ребёнка: Никулин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1995
Рак шейки матки