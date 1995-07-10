Никулина (Хорошавина) Наталья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Хорошавина) Наталья Леонидовна

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Место рождения

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва

Дата рождения

04.12.1960

Дата смерти

10.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1960

Отец: Хорошавин Леонид Прокопьевич

Мать: Хорошавина Екатерина Дмитриевна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
16.10.1981

Сын: Никулин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Никулин Александр Васильевич

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
19.03.1983

Дочь: Чукалова Анна Александровна

Отец ребёнка: Никулин Александр Васильевич

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Александр Васильевич

Смерть
10.07.1995
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рак шейки матки
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