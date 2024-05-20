Чёрный Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Неганова) Тамара Яковлевна
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Неганова) Тамара Яковлевна
Смерть
Неизвестно