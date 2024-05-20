Чёрный Николай Васильевич 06.05.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чёрный Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Неганова) Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
14.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Неганова) Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Неганова) Тамара Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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