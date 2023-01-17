Марфа Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Аграфена Семенова
Отец ребёнка: Семен Григорьев
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1748
Сын: Афанасий Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Григорьев
Смерть
1763