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Марфа Лаврентьева

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Место рождения

Савино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Савино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Аграфена Семенова

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Юдинки, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1748

Сын: Афанасий Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Юдинки, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Юдинки, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Григорьев

Смерть
1763
Юдинки, город Алексин, Тульская область
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