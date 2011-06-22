Брынза Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1938
Дата смерти22.06.2011
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1938
Отец: Брынза Миффодий
Мать: Брынза Екатерина
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Гавиносы
Смерть
22.06.2011