Брынза Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрынза Дмитрий

Брынза Дмитрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1938

Дата смерти

22.06.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1938

Отец: Брынза Миффодий

Мать: Брынза Екатерина

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Гавиносы
Смерть
22.06.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close