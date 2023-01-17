Мухин Никита Павлович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Мухин Павел Михайлович
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мухин Никита Никитич
Мать ребёнка: Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Домна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Гавриловна
Смерть
Неизвестно