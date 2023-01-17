Мухин Никита Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Никита Павлович

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Место рождения

Казначеево, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мухин Павел Михайлович

Мать: Евдокия Павловна

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мухин Никита Никитич

Мать ребёнка: Домна Гавриловна

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Домна Гавриловна

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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