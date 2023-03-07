Колупаев Панфил Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Елисеева
Бракосочетание
26.01.1790 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.1794 ст.
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Колупаев Григорий Панфилов
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Елисеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1836
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Причина смерти: от чахотки