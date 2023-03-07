Колупаев Панфил Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Панфил Игнатьев

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Место рождения

Сорвижской

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Колупаев Игнатий Алексеев

Мать: Колупаева Матрена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Колупаев Лукоян Панфилов

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Елисеева

Бракосочетание
26.01.1790 ст.

Жена: Колупаева Евдокия Елисеева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.1794 ст.

Сын: Колупаев Федот Панфилов

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Елисеева

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Колупаев Григорий Панфилов

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Елисеева

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Колупаев Филипп Панфилов

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Елисеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1836
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Причина смерти: от чахотки
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