Кадочникова (Кадочникова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кадочников Андрон Семенович
Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кадочников Семен Семенович
Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кадочников Миней Семенович
Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кадочников Петр Семенович
Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич
Смерть
Между 1816 и 1834