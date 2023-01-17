Кадочникова (Кадочникова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кадочникова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кадочников Андрон Семенович

Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кадочников Семен Семенович

Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кадочников Миней Семенович

Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кадочников Петр Семенович

Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Кадочников Семен Васильевич

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Между 1816 и 1834
Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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