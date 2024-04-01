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Наумов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свериденко (Наумова) Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Наумова (Мишина) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина (Наумова) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Наумова (Мишина) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Наумова (Мишина) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Наумова (Мишина) Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1949

Дочь: Краснова (Наумова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Наумова (Мишина) Ольга Александровна

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