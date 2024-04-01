Наумов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свериденко (Наумова) Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Наумова (Мишина) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина (Наумова) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Наумова (Мишина) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Наумова (Мишина) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Наумова (Мишина) Ольга Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1949
Дочь: Краснова (Наумова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Наумова (Мишина) Ольга Александровна