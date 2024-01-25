Анна Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1815 ст.
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
09.02.1818 ст.
Сын: Анисим Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
02.02.1820 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
14.05.1823 ст.
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
31.10.1825 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
21.11.1831 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанов