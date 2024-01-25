Анна Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1815 ст.

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1818 ст.

Сын: Анисим Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1820 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.05.1823 ст.

Сын: Кузин Константин Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.10.1825 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.11.1831 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанов

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