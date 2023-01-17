(Батаногова) Анастасья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Батаногова Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Батаногов Иван
Рождение ребёнка
1869
Сын: Батаногов Александр Иванович
Отец ребёнка: Батаногов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батаногов Иван
Место жительства
Неизвестно
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область