(Батаногова) Анастасья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Батаногова) Анастасья Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Батаногова Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Батаногов Иван

Рождение ребёнка
1869

Сын: Батаногов Александр Иванович

Отец ребёнка: Батаногов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батаногов Иван

Место жительства
Неизвестно
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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