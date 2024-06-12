Шакирова Уркия Гиззатулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Шакирова Фракия Файзрахмановна
Отец ребёнка: Шакиров Файзрахман Шакирович
Рождение ребёнка
13.11.1936
Дочь: Замалиева Марзия Файзрахмановна
Отец ребёнка: Шакиров Файзрахман Шакирович
Смерть
Неизвестно