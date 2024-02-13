Гранкин Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярёва (Гранкина) Клавдия Романовна

Отец ребёнка: Гранкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Павел

Отец ребёнка: Гранкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Борис Романович

Отец ребёнка: Гранкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Михаил Романович

Отец ребёнка: Гранкин Роман

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шайторова (Гранкина) Зинаида

Отец ребёнка: Гранкин Роман

Смерть
Неизвестно

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