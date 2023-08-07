Латинская Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1883
Сын: Латинский Степан Самуилович
Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич
Рождение ребёнка
18.07.1886
Дочь: Латинская Серафима Самуиловна
Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич
Рождение ребёнка
02.01.1889
Дочь: Пантакова Латинская Татьяна Самуиловна
Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич
Рождение ребёнка
26.03.1890
Сын: Латинский Василий Самуилович
Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич
Рождение ребёнка
15.06.1892
Сын: Латинский Пётр Самуилович
Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич
Рождение ребёнка
20.05.1893
Дочь: Латинская Юлия Самуиловна
Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно