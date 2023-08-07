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Латинская Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1883

Сын: Латинский Степан Самуилович

Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич

Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: Латинская Серафима Самуиловна

Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич

Рождение ребёнка
02.01.1889

Дочь: Пантакова Латинская Татьяна Самуиловна

Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич

Рождение ребёнка
26.03.1890

Сын: Латинский Василий Самуилович

Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич

Рождение ребёнка
15.06.1892

Сын: Латинский Пётр Самуилович

Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич

Рождение ребёнка
20.05.1893

Дочь: Латинская Юлия Самуиловна

Отец ребёнка: Латинский Самуил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латинский Самуил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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