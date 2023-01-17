Куранова (Мамутова) Капитолина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Мамутова) Капитолина Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.07.1905 ст.

Муж: Куранов Петр Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Петр Иоаннович Куранов - 18 лет Невеста: казачка Капитолина Иоанновна Мамутова - 16 лет 9 месяцев, девица Поручители: казак Никифор Вереин, Павел Георгиевич Курочкин, мещане Иоанн Николае... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.

Дочь: Куранова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Иоанн Павлович Вакуров и девица Евдокия Титовна Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-55 файл 37 номер 89
Смерть
Неизвестно
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