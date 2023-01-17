Куранова (Мамутова) Капитолина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1905 ст.
Жених: казак Петр Иоаннович Куранов - 18 лет Невеста: казачка Капитолина Иоанновна Мамутова - 16 лет 9 месяцев, девица Поручители: казак Никифор Вереин, Павел Георгиевич Курочкин, мещане Иоанн Николае... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.
Дочь: Куранова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Иванович
Восприемники: мещане Иоанн Павлович Вакуров и девица Евдокия Титовна Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-55 файл 37 номер 89
Смерть
Неизвестно