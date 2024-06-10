(Есина) Ангелина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Есина) Ангелина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1994

Отец: не указан

Мать: Короткова (Румянцева) Галина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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