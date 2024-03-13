Загайнов Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загайнов Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Загайнова Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Загайнов Федор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загайнов Лука Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загайнов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загайнов Федор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загайнов Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загайнова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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