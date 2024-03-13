Загайнов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Загайнова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загайнов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загайнов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загайнова Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно