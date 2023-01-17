Морозова(Козлова) Нина Александровна
Место рожденияс.Зоркальцево,Томский район, Томская область
Дата рождения07.03.1957
Дата смерти04.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1957
с.Зоркальцево,Томский район, Томская область
Бракосочетание
13.11.1976
Рождение ребёнка
29.07.1977
Дочь: Сметанкина (морозова) Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Морозов Юрий Алексеевич
п.Вавиловка, Бакчарский район,Томская область
Рождение ребёнка
29.06.1979
Отец ребёнка: Морозов Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.01.1984
Дочь: Морозова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Морозов Юрий Алексеевич
п.Вавиловка, Бакчарский район, Томская область
Смерть
04.06.1993
п.Кузовлево,г.Томск