Морозова(Козлова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова(Козлова) Нина Александровна

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Место рождения

с.Зоркальцево,Томский район, Томская область

Дата рождения

07.03.1957

Дата смерти

04.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1957

Отец: Козлов Александр Васильевич

Мать: Козлова (жаркова) Александра Васильевна

с.Зоркальцево,Томский район, Томская область
Бракосочетание
13.11.1976

Муж: Морозов Юрий Алексеевич

Вавиловка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
29.07.1977

Дочь: Сметанкина (морозова) Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Морозов Юрий Алексеевич

п.Вавиловка, Бакчарский район,Томская область
Рождение ребёнка
29.06.1979

Сын: Морозов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Морозов Юрий Алексеевич

Вавиловка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.01.1984

Дочь: Морозова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Морозов Юрий Алексеевич

п.Вавиловка, Бакчарский район, Томская область
Смерть
04.06.1993
п.Кузовлево,г.Томск
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