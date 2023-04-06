Якушина (Балаболкина) Ирина Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушина (Балаболкина) Ирина Никанорова

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882 ст.

Отец: Болоболкин Никанор

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.01.1900 ст.

Муж: Якушин Петр Иоакимов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1904 ст.

Дочь: Елисавета Петровна

Отец ребёнка: Якушин Петр Иоакимов

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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