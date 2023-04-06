Якушина (Балаболкина) Ирина Никанорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1882 ст.
Отец: Болоболкин Никанор
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1900 ст.
Муж: Якушин Петр Иоакимов
Рождение ребёнка
03.09.1904 ст.
Дочь: Елисавета Петровна
Отец ребёнка: Якушин Петр Иоакимов
Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно