Козлова (Жилина) Гликерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Жилина) Гликерия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.11.1892

Муж: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Козлов Канидий Алексеевич. Казак Чесноковского посёлка. Вторым браком. 38 лет. Козлова (Жилина) Гликерия Петровна. Мещанская вдова города Оренбурга. Вторым браком. (Возраст невесты скрыт в складке дел... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.04.1997

Дочь: Лебедева Александра Кронидовна

Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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