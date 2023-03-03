Козлова (Жилина) Гликерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.11.1892
Козлов Канидий Алексеевич. Казак Чесноковского посёлка. Вторым браком. 38 лет. Козлова (Жилина) Гликерия Петровна. Мещанская вдова города Оренбурга. Вторым браком. (Возраст невесты скрыт в складке дел... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.04.1997
Дочь: Лебедева Александра Кронидовна
Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич
Смерть
Неизвестно