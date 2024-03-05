Проценко Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1986
Бракосочетание
28.07.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.2012
Сын: Проценко Артем Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2015
Дочь: Проценко Станислава Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности