Проценко Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1986

Отец: Проценко Владимир Петрович

Мать: Проценко Лариса Александровна

Бракосочетание
28.07.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.2012

Сын: Проценко Артем Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.2015

Дочь: Проценко Станислава Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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