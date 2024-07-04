Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1879 по 1897
Сын: Елфанов Николай Григорьев
Отец ребёнка: Елфанов Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
25.10.1879 ст.
Дочь: Федотова (Елфанова) Неонила Григорьевна
Отец ребёнка: Елфанов Григорий Михайлов
Смерть
Неизвестно