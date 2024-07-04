Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1879 по 1897

Сын: Елфанов Николай Григорьев

Отец ребёнка: Елфанов Григорий Михайлов

Павловское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.10.1879 ст.

Дочь: Федотова (Елфанова) Неонила Григорьевна

Отец ребёнка: Елфанов Григорий Михайлов

Павловское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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