Закиев Зинур Ясовиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакиев Зинур Ясовиевич

Закиев Зинур Ясовиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1953

Отец: Латыпов Ясови

Мать: Закиева Мукарама

Рождение ребёнка
27.03.1981

Дочь: Закиева Гузель Зинуровна

Мать ребёнка: Закиева Рушания Галимзяновна

Рождение ребёнка
16.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закиева Рушания Галимзяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close