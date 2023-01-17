Закиев Зинур Ясовиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1953
Отец: Латыпов Ясови
Мать: Закиева Мукарама
Рождение ребёнка
27.03.1981
Дочь: Закиева Гузель Зинуровна
Мать ребёнка: Закиева Рушания Галимзяновна
Рождение ребёнка
16.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закиева Рушания Галимзяновна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)