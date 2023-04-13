Шевнин Осип Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнин Осип Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Шевнин Петр Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Шевнин Аггей Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Шевнин Матвей Осипович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шевнинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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