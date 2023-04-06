Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степановна

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Место рождения

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Михин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Михин Дмитрий Сергеевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Михин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Михин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Михин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Михин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Михин Харитон Дмитриевич

Отец ребёнка: Михин Дмитрий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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