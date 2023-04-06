Анна Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Михин Дмитрий Сергеевич
Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Михин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Михин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Михин Дмитрий Сергеевич
Смерть
Неизвестно