Меташев Агафон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меташева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меташева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно (Меташева) Маланья Агафоновна
Мать ребёнка: Меташева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалкина (Меташева) Татьяна Агафоновна
Мать ребёнка: Меташева Неизвестно
Смерть
Неизвестно