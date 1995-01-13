Губейдуллин Абдрахман
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения1910
Дата смерти13.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губейдуллина Катия
Рождение ребёнка
20.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губейдуллина Катия
Смерть
13.01.1995