Губейдуллин Абдрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губейдуллин Абдрахман

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

1910

Дата смерти

13.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губейдуллина Катия

Рождение ребёнка
20.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губейдуллина Катия

Смерть
13.01.1995

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