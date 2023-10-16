Колесников Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Марфа Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Марфа Терентьевна

Рождение ребёнка
27.12.1798

Сын: Колесников Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Колесникова Марфа Терентьевна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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