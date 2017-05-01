Пожилова (Харина) Анна Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1912
Дата смерти31.12.1981
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1912
Рождение ребёнка
10.04.1939
Дочь: Анфалова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1946
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1949
Дочь: Полысалова Логинова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.12.1952
Дочь: Голубева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожилов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1981