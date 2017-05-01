Пожилова (Харина) Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожилова (Харина) Анна Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1912

Дата смерти

31.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1912

Отец: Харин Назар Феодосьевич

Мать: Харина Мария Анфиногеновна

Рождение ребёнка
10.04.1939

Дочь: Анфалова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Рождение ребёнка
04.10.1946

Сын: Пожилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Рождение ребёнка
19.08.1949

Дочь: Полысалова Логинова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Рождение ребёнка
21.12.1952

Дочь: Голубева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожилов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожилов Иван Петрович

Смерть
31.12.1981
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