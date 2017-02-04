Сидоров Владимир Гавриилович
Место рождения
Дата рождения09.06.1951
Дата смерти04.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951
Рождение ребёнка
13.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.02.2017