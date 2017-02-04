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Сидоров Владимир Гавриилович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.06.1951

Дата смерти

04.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951

Отец: Сидоров Гавриил Филатович

Мать: Сидорова Наталья Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.02.2017
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