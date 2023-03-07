Dostoyevsky (Достоевский) Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDostoyevsky (Достоевский) Фёдор Фёдорович

Dostoyevsky (Достоевский) Фёдор Фёдорович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.07.1871

Дата смерти

22.12.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1871

Отец: Достоевский (dostoyevsky) Фёдор Михайлович

Мать: Достоевская Анна Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Достоевская Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Мария Николаевна Dostojewski (Токарева)
Развод
1900

Жена: Достоевская Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Мария Николаевна Dostojewski (Токарева)
Рождение ребёнка
22.08.1905

Сын: Достоевский Федор Федорович

Мать ребёнка: Достоевская Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
28.01.1908

Сын: Достоевский Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Достоевская Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Достоевская Леокадия Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Коннозаводчик, казночей Императорского скакового общества. kunnostautui hevostenkasvattajana
Работа или профессия
Неизвестно
Коннозаводчик, казначей Императорского скакового общества.
Смерть
22.12.1921
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close