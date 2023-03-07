Dostoyevsky (Достоевский) Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения16.07.1871
Дата смерти22.12.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1871
Бракосочетание
27.01.1893
Супруг(-а): Мария Николаевна Dostojewski (Токарева)
Развод
1900
Супруг(-а): Мария Николаевна Dostojewski (Токарева)
Рождение ребёнка
22.08.1905
Сын: Достоевский Федор Федорович
Мать ребёнка: Достоевская Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
28.01.1908
Сын: Достоевский Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Достоевская Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Коннозаводчик, казночей Императорского скакового общества. kunnostautui hevostenkasvattajana
Работа или профессия
Неизвестно
Коннозаводчик, казначей Императорского скакового общества.
Смерть
22.12.1921
Москва, город федерального значения Москва