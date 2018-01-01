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Жиркова Саргылана Гаврильевна
Жиркова Саргылана Гаврильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1967
Пол
Женский
Отец
Жирков Гаврил Егорович
1946 г.р.
Мать
Борисова Анастасия Григорьевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец:
Жирков Гаврил Егорович
Мать:
Борисова Анастасия Григорьевна
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