Неволина Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеволина Александра Андреевна

Неволина Александра Андреевна

Место рождения

Иванково, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неволин Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Сын: Неволин Николай Никитич

Отец ребёнка: Неволин Никита Дмитриевич

Семенково, Угличский район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Дочь: Неволина Мария Никитична

Отец ребёнка: Неволин Никита Дмитриевич

Семенково, Угличский район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.