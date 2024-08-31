Неволина Александра Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Отец ребёнка: Неволин Никита Дмитриевич
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Дочь: Неволина Мария Никитична
Отец ребёнка: Неволин Никита Дмитриевич
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Смерть
Неизвестно