Казанцев (Kazantsev) Владимир Михайлович (Vladimir Mikhaylovich)
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти19.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1943
г.Славута, Каменец-Подольская обл., Славутский р-н, лагерь военнопленных «Славута»
Причина смерти: погиб в плену