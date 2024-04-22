Казанцев (Kazantsev) Владимир Михайлович (Vladimir Mikhaylovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев (Kazantsev) Владимир Михайлович (Vladimir Mikhaylovich)

Место рождения

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

19.06.1943

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Казинцев Михаил Федорович

Мать: Казинцева Анастасия Николаевна

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казинцева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казинцева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казинцева Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казинцева Евдокия Федоровна

Смерть
19.06.1943
г.Славута, Каменец-Подольская обл., Славутский р-н, лагерь военнопленных «Славута»
Причина смерти: погиб в плену
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