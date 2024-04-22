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Усольцев Клементий Петрович

Место рождения

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
в Кирзе с 1860 из Енисейской
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Усольцев Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: Усольцева -- Анисия Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.1877

Дочь: Усольцева Феодосия Климентьевна

Мать ребёнка: Усольцева -- Анисия Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Усольцев Евдоким Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лебедева Анна Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.11.1895

Сын: Усольцев Филипп Климентьевич

Мать ребёнка: Усольцева -- Анисия Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева -- Анисия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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