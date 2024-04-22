Усольцев Клементий Петрович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
в Кирзе с 1860 из Енисейской
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Усольцев Михаил Климентьевич
Мать ребёнка: Усольцева -- Анисия Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.05.1877
Дочь: Усольцева Феодосия Климентьевна
Мать ребёнка: Усольцева -- Анисия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Усольцев Евдоким Климентьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лебедева Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
10.11.1895
Сын: Усольцев Филипп Климентьевич
Мать ребёнка: Усольцева -- Анисия Игнатьевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно