Лакеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакеев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакеев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Лакеева (Павлюченко) Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лакеева (Павлюченко) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Ельнева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Лакеева (Павлюченко) Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно

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