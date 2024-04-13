Козлова (Ежова) Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1922
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редникина (Козлова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Около 1922