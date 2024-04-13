Козлова (Ежова) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Ежова) Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1922

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редникина (Козлова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Около 1922

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