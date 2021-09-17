Плахова (Лосева) Римма Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плахова (Лосева) Римма Матвеевна

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

07.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1938

Отец: не указан

Мать: Лосева Анастасия Евстафьевна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
03.03.1964

Сын: Плахов Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Плахов Николай Иосифович

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
24.06.1967

Сын: Плахов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Плахов Николай Иосифович

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плахов Николай Иосифович

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