Плахова (Лосева) Римма Матвеевна
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения07.01.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1938
Отец: не указан
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
03.03.1964
Отец ребёнка: Плахов Николай Иосифович
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
24.06.1967
Отец ребёнка: Плахов Николай Иосифович
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно