Зиянгирова (Ростовцева) Ирина
Место рождения
Дата рождения06.02.1990
ПолЖенский
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1990
Отец: Ростовцев Анатолий Павлович
Мать: Ростовцева Галина
Рождение ребёнка
20.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Водолеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиянгиров Эдуард