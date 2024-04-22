Зиянгирова (Ростовцева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиянгирова (Ростовцева) Ирина

Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.02.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1990

Отец: Ростовцев Анатолий Павлович

Мать: Ростовцева Галина

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Водолеев ?

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиянгиров Эдуард

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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